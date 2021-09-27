«Айлендерс» обыграли «Рейнджерс» в предсезонном матче, Георгиев пропустил три шайбы

Завершился предсезонный матч перед стартом нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

В составе победителей отличились Брок Нельсон, Кейси Сизикас, Кэл Клаттербак и Росс Джонстон. Российский голкипер Илья Сорокин отразил 13 бросков. Российский форвард «Рейнджерс» Виталий Кравцов не отметился результативными действиями. Голкипер Александр Георгиев пропустил три шайбы.

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».