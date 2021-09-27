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«Айлендерс» обыграли «Рейнджерс» в предсезонном матче, Георгиев пропустил три шайбы

«Айлендерс» обыграли «Рейнджерс» в предсезонном матче, Георгиев пропустил три шайбы
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Завершился предсезонный матч перед стартом нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

В составе победителей отличились Брок Нельсон, Кейси Сизикас, Кэл Клаттербак и Росс Джонстон. Российский голкипер Илья Сорокин отразил 13 бросков. Российский форвард «Рейнджерс» Виталий Кравцов не отметился результативными действиями. Голкипер Александр Георгиев пропустил три шайбы.

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
27 сентября 2021, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Нельсон (Бейли, Паник) – 11:28' (5x5)   0:2 Сизикас (Клаттербак, Густафссон) – 17:06' (4x3)   0:3 Клаттербак (Джонстон, Густафссон) – 32:44' (5x5)   0:4 Джонстон (Клаттербак, Сизикас) – 44:50' (5x5)
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