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«Сиэтл» обыграл «Ванкувер» в первом предсезонном матче

«Сиэтл» обыграл «Ванкувер» в первом предсезонном матче
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«Сиэтл Кракен» обыграл «Ванкувер Кэнакс» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу «Сиэтла», для которого этот матч стал первым в истории.

В составе победителей дубль сделал Морган Гики, по шайбе забросили Райлли Шихан, Джаред Макканн и Райан Донато. У проигравших голы забили Джек Рэтбон, Брок Безер и Нильс Хогландер. Напомним, «Сиэтл» в сезоне-2021/2022 дебютирует в регулярном чемпионате НХЛ.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
27 сентября 2021, понедельник. 04:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
5 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Rathbone – 10:28' (5x5)   0:2 Бёзер (Петан, Rathbone) – 11:50' (5x4)   1:2 Шихан (Бастиан, Танев) – 22:32' (5x5)   2:2 Макканн (Холовски, Донской) – 28:36' (5x4)   3:2 Донато (Эберле, Макканн) – 31:01' (5x4)   3:3 Hoglander (Burroughs) – 32:30' (5x5)   4:3 Geekie – 40:50' (5x5)   5:3 Geekie – 54:37' (5x4)

Также в рамках предсезонки прошли ещё несколько матчей: «Вашингтон» – «Бостон» (2:3 Б), «Флорида» – «Нэшвилл» (3:1), «Рейнджерс» – «Айлендерс» (0:4), «Анахайм» – «Сан-Хосе» (6:3), «Виннипег» – «Оттава» (2:3 ОТ), «Калгари» – «Эдмонтон» (0:4).

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», она пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».

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