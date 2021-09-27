«Серветт» объявил о подписании контракта с Сами Ватаненом
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30-летний финский защитник Сами Ватанен подписал контракт с «Женевой-Серветт», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон.
Ранее хоккеист выступал в НХЛ с сезона-2013/2014. За это время игрок представлял четыре команды: «Анахайм Дакс», «Нью-Джерси Дэвилз», «Каролину Харрикейнз» и «Даллас Старз». В 2009-м году защитник был выбран «Анахаймом» на драфте НХЛ в четвёртом раунде.
В прошедшем сезоне Ватанен выступал за «Дэвилз» и «Старз». В составе «Нью-Джерси» он принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата и набрал шесть очков: забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи, за «Даллас» сыграл девять игр, но не заработал очки за результативность.
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