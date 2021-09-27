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Канарейкин: Никитин может выиграть титул. Всё зависит от взаимодействия тренеров и ребят

Канарейкин: Никитин может выиграть титул. Всё зависит от взаимодействия тренеров и ребят
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился ожиданиями от дебюта Игоря Никитина на посту главного тренера «Локомотива».

Никитин начинает новую главу в своей карьере и биографии. Первый матч – это всегда определённый уровень ответственности и ожиданий. С первого матча все начнут друг к другу притираться, игроки и тренер будут искать общий язык. Какое-то время уйдёт на адаптацию.

«Локомотив» может спокойно переиграть нынешний «Авангард». Команды сопоставимы по силе. У «Авангарда» старт сезона очень средний. Команды не очень далеко друг от друга.

Главное, чтобы «Локомотив» начал прогрессировать. Игроки должны обрести уверенность, в каждой игре научиться настраиваться только на победу. Очень важно, чтобы команда обрела своё лицо.

В этом матче нет фаворита. Никитин может даже выиграть титул. Всё зависит от взаимодействия тренерского штаба и ребят, того, как будет выстроен тренировочный процесс», – сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.

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