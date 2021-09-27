25 сентября «Локомотив» объявил об уходе Андрея Скабелки с поста главного тренера команды и назначении на его место экс-тренера ЦСКА Игоря Никитина.

Сегодня, 27 сентября, в 19:00 «Локомотив» впервые выйдет на лёд под руководством нового специалиста. Противостоять ярославцам будет действующий победитель Кубка Гагарина – омский «Авангард».

Напомним, 22 сентября в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ подольский «Витязь» обыграл «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу подопечных Юрия Бабенко.



«Локомотив» потерпел шестое поражение в девяти матчах регулярного чемпионата КХЛ текущего сезона. Железнодорожники набрали семь очков и занимают девятое место в Западной конференции, не попадая в зону плей-офф. В сводной таблице Континентальной хоккейной лиги ярославцы занимают 16-е место.



«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли «Локомотив» обыграть «Авангард» в первом матче под руководством Никитина?»