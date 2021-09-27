25 сентября «Локомотив» объявил об уходе Андрея Скабелки с поста главного тренера команды и назначении на его место экс-тренера ЦСКА Игоря Никитина.
Сегодня, 27 сентября, в 19:00 «Локомотив» впервые выйдет на лёд под руководством нового специалиста. Противостоять ярославцам будет действующий победитель Кубка Гагарина – омский «Авангард».
Напомним, 22 сентября в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ подольский «Витязь» обыграл «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу подопечных Юрия Бабенко.
«Локомотив» потерпел шестое поражение в девяти матчах регулярного чемпионата КХЛ текущего сезона. Железнодорожники набрали семь очков и занимают девятое место в Западной конференции, не попадая в зону плей-офф. В сводной таблице Континентальной хоккейной лиги ярославцы занимают 16-е место.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли «Локомотив» обыграть «Авангард» в первом матче под руководством Никитина?»
- 27 сентября 2021
-
11:47
-
11:30
-
11:06
-
10:42
-
09:53
-
09:45
-
09:26
-
09:15
-
08:44
-
08:21
-
07:07
-
06:32
-
06:00
-
05:50
-
04:39
-
03:43
-
02:55
-
02:30
-
02:21
- 26 сентября 2021
-
23:57
-
23:40
-
23:24
-
23:07
-
22:54
-
22:37
-
22:25
-
21:58
-
21:48
-
21:21
-
21:11
-
20:57
-
20:46
-
20:38
-
20:30
-
20:16