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Хелльберг представил шлем на сезон-2021/2022. Он начал чемпионат в маске в цветах СКА

Хелльберг представил шлем на сезон-2021/2022. Он начал чемпионат в маске в цветах СКА
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Голкипер «Сочи» Магнус Хелльберг представил новый шлем на сезон-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги. Фотографию новой маски опубликовал официальный «твиттер» «Сочи».

Шлем выполнен преимущественно в цветах клуба – с изображением символа команды — леопарда – с обеих сторон. Также леопард изображён и на верхней части шлема, а на нижней части изображён игровой номер голкипера – 45.

Ранее голкипер выступал в шлеме в цветах ХК СКА, так как не успел подготовить новый к текущему сезону. Обычно голкиперы шлем заказывают в начале лета.

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Хелльберг провёл восемь матчей в составе сочинцев и оформил два шат-аута.

В чемпионате-2021/2022 «Сочи» провёл 11 матчей, в которых набрал восемь очков, одержав три победы. Сейчас сочинцы располагаются на 11-м месте в таблице Западной конференции.

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