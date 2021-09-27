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«Барыс» в овертайме одержал победу над «Автомобилистом». Клубы забросили девять шайб

«Барыс» в овертайме одержал победу над «Автомобилистом». Клубы забросили девять шайб
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«Барыс» одержал победу в овертайме в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над «Автомобилистом» со счётом 5:4 (1:1, 1:2, 2:1, 1:0). Встреча прошла в Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена».

На 3-й минуте в большинстве открыл счёт защитник «Барыса» Даррен Диц, ему ассистировали Кёртис Валк и Якоб Лилья. Через две минуты ответную шайбу забросил форвард гостей Данил Романцев после передач от Станислава Бочарова и Патриса Кормье.

На 30-й минуте снова вперёд подопечных Юрия Михайлиса вывел нападающий Егор Петухов с передачи Алихана Асетова. Через две минуты в большинстве сделал счёт 2:2 защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер, ассистент — Стефан Да Коста. На 38-й минуте вперёд впервые в игре гостей вывел Георгий Белоусов, голевой пас отдали Алексей Макеев и Да Коста.

На 44-й минуте восстановил равенство счёта Никита Михайлис, вторые передачи в игре сделали Валк и Асетов. На 47-й минуте в ситуации «пять на четыре» «Барыс» вышел вперёд усилиями защитника Джо Морроу, Валк сделал ассистентский хет-трик. Через четыре минуты Алексей Макеев снова сравнял счёт.

Решающую шайбу на пятой минуте овертайма забросил в большинстве форвард хозяев Якоб Лилья.

В следующем матче «Барыс» сыграет в гостях с «Металлургом», игра пройдёт в среду, 29 сентября. «Автомобилист» в этот же день встретится в Уфе с «Салаватом Юлаевым».

КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2021, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
5 : 4
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Диц (Валк, Лилья) – 02:06' (5x4)   1:1 Романцев (Бочаров, Кормье) – 04:23' (5x5)   2:1 Петухов (Асетов) – 29:42' (5x5)   2:2 Блэкер (Да Коста) – 31:13' (5x4)   2:3 Белоусов (Макеев, Да Коста) – 37:17' (5x5)   3:3 Михайлис (Валк, Асетов) – 43:14' (5x5)   4:3 Морроу (Валк) – 46:40' (5x4)   4:4 Макеев – 50:46' (5x5)   5:4 Лилья (Валк, Диц) – 64:37' (4x3)
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