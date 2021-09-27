«Барыс» в овертайме одержал победу над «Автомобилистом». Клубы забросили девять шайб

«Барыс» одержал победу в овертайме в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над «Автомобилистом» со счётом 5:4 (1:1, 1:2, 2:1, 1:0). Встреча прошла в Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена».



На 3-й минуте в большинстве открыл счёт защитник «Барыса» Даррен Диц, ему ассистировали Кёртис Валк и Якоб Лилья. Через две минуты ответную шайбу забросил форвард гостей Данил Романцев после передач от Станислава Бочарова и Патриса Кормье.



На 30-й минуте снова вперёд подопечных Юрия Михайлиса вывел нападающий Егор Петухов с передачи Алихана Асетова. Через две минуты в большинстве сделал счёт 2:2 защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер, ассистент — Стефан Да Коста. На 38-й минуте вперёд впервые в игре гостей вывел Георгий Белоусов, голевой пас отдали Алексей Макеев и Да Коста.



На 44-й минуте восстановил равенство счёта Никита Михайлис, вторые передачи в игре сделали Валк и Асетов. На 47-й минуте в ситуации «пять на четыре» «Барыс» вышел вперёд усилиями защитника Джо Морроу, Валк сделал ассистентский хет-трик. Через четыре минуты Алексей Макеев снова сравнял счёт.



Решающую шайбу на пятой минуте овертайма забросил в большинстве форвард хозяев Якоб Лилья.



В следующем матче «Барыс» сыграет в гостях с «Металлургом», игра пройдёт в среду, 29 сентября. «Автомобилист» в этот же день встретится в Уфе с «Салаватом Юлаевым».