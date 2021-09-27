Брагин был удалён в матче «Витязя» и СКА после штрафа Кемппайнену за нарушение вбрасывания

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между подмосковным «Витязем» и петербургским СКА. На 14-й минуте второго периода счёт 4:1 в пользу хозяев.



На девятой минуте второго периода удаление заработал финский нападающий СКА Йоонас Кемппайнен за нарушение правил вбрасывания. Также за неспортивное поведение был удалён главный тренер гостей Валерий Брагин, который вступил в перепалку с судьёй.

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Счёт в игре на 6-й минуте открыл защитник «Витязя» Кирилл Лямин с передач Аалтонена и Одетта. На 14-й минуте сравнял счёт в большинстве нападающий СКА Кемппайнен, ему ассистировали Ожиганов и Бурдасов.



На 26-й минуте Михаил Смолин вывел «Витязь» вперёд, на 31-й минуте в большинстве Оямяки сделал счёт 3:1. На 33-й минуте Даниэль Одетт забросил четвёртую шайбу в ворота Александра Самонова.