Оямяки забросил 10 шайб в нынешнем сезоне, обойдя в списке бомбардиров Шипачёва
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В эти минуты в Подольске продолжается матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и СКА. После второго периода счёт 4:1 в пользу хозяев.
В матче оформил дубль финский нападающий «Витязя» Нико Оямяки, забросив на шестой минуте и на 31-й — в большинстве. Для 26-летнего форварда эти шайбы стали 9-й и 10-й в сезоне. Таким образом, он стал первым игроком лиги в сезоне, который сумел забить 10 голов и возглавить список снайперов, обойдя форварда московского «Динамо» Вадима Шипачёва, у которого восемь шайб в девяти встречах.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Также в тройку бомбардиров входит Антон Бурдасов, забивший семь шайб в 10 играх.
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