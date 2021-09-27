Оямяки забросил 10 шайб в нынешнем сезоне, обойдя в списке бомбардиров Шипачёва

В эти минуты в Подольске продолжается матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и СКА. После второго периода счёт 4:1 в пользу хозяев.



В матче оформил дубль финский нападающий «Витязя» Нико Оямяки, забросив на шестой минуте и на 31-й — в большинстве. Для 26-летнего форварда эти шайбы стали 9-й и 10-й в сезоне. Таким образом, он стал первым игроком лиги в сезоне, который сумел забить 10 голов и возглавить список снайперов, обойдя форварда московского «Динамо» Вадима Шипачёва, у которого восемь шайб в девяти встречах.

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Также в тройку бомбардиров входит Антон Бурдасов, забивший семь шайб в 10 играх.