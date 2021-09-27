«Торпедо» одержало уверенную победу над «Трактором», Агостино оформил хет-трик

Нижегородское «Торпедо» одержало победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над челябинским «Трактором» со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1). Матч прошёл в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».



Счёт в игре на 3-й минуте в большинстве открыл форвард «Торпедо» Кенни Агостино с паса Даниэля Заара и Дамира Жафярова. На 15-й минуте восстановил равенство в ситуации «пять на четыре» форвард Лукаш Седлак, ему ассистировали Ник Бэйлен и Томаш Гика.



Снова вперёд подопечных Дэвида Немировски вывел Дамир Жафяров на 30-й минуте встречи. На 37-й минуте Агостино сделал дубль, сделав счёт 3:1, воспользовавшись передачей от Зията Пайгина.



На 45-й минуте Агостино оформил хет-трик после передачи от Жафярова. На 50-й минуте Седлак оформил дубль, забросив вторую шайбу челябинцев.



Окончательный счёт установил на последней минуте Кирилл Ураков, забросив в пустые ворота.



В следующем матче, который состоится в четверг, 30 сентября, «Торпедо» сыграет в гостях с «Амуром». «Трактор» в среду, 29 сентября, встретится в Санкт-Петербурге со СКА.