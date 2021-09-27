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«Торпедо» одержало уверенную победу над «Трактором», Агостино оформил хет-трик

«Торпедо» одержало уверенную победу над «Трактором», Агостино оформил хет-трик
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Нижегородское «Торпедо» одержало победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над челябинским «Трактором» со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1). Матч прошёл в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».

Счёт в игре на 3-й минуте в большинстве открыл форвард «Торпедо» Кенни Агостино с паса Даниэля Заара и Дамира Жафярова. На 15-й минуте восстановил равенство в ситуации «пять на четыре» форвард Лукаш Седлак, ему ассистировали Ник Бэйлен и Томаш Гика.

Снова вперёд подопечных Дэвида Немировски вывел Дамир Жафяров на 30-й минуте встречи. На 37-й минуте Агостино сделал дубль, сделав счёт 3:1, воспользовавшись передачей от Зията Пайгина.

На 45-й минуте Агостино оформил хет-трик после передачи от Жафярова. На 50-й минуте Седлак оформил дубль, забросив вторую шайбу челябинцев.

Окончательный счёт установил на последней минуте Кирилл Ураков, забросив в пустые ворота.

В следующем матче, который состоится в четверг, 30 сентября, «Торпедо» сыграет в гостях с «Амуром». «Трактор» в среду, 29 сентября, встретится в Санкт-Петербурге со СКА.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2021, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
5 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Агостино (Заар, Жафяров) – 02:29' (5x4)   1:1 Седлак (Бэйлен, Гика) – 14:20' (5x4)   2:1 Жафяров (Агостино) – 29:03' (5x5)   3:1 Агостино (Пайгин) – 36:59' (5x5)   4:1 Агостино (Жафяров) – 44:34' (5x5)   4:2 Седлак (Бэйлен) – 49:54' (5x5)   5:2 Ураков – 59:01' (en)
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