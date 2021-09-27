Никитин прокомментировал свою первую победу в качестве главного тренера «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги встречи с «Авангардом» (4:1).



«Хорошая и важная для нас победа. Парни её заслужили прежде всего отношением к делу. Первый период долго привыкали к скоростям, выдержали, потом начали контролировать шайбу и создавать моменты. Вовремя забили и победили. Мы прекрасно понимали, как Омск будет играть. Было важно не просто бросать, а создавать чистые голевые моменты.



Такова хоккейная жизнь и жизнь тренера. Сегодня уже не вспоминал про то, что было. Концентрация была на эту игру. Это жизнь. Нам нужно будет усиление тренерского штаба помимо тех, кто сегодня был на лавке. По поводу усиления состава я ещё не разговаривал с президентом клуба, сейчас некорректно об этом говорить», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.