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СКА уступил по буллитам «Витязю», отыгравшись в третьем периоде с 1:4

СКА уступил по буллитам «Витязю», отыгравшись в третьем периоде с 1:4
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Подмосковный «Витязь» по буллитам одержал победу над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 6:5 (1:1, 3:0, 1:4, 0:0). Матч прошёл в Подольске на стадионе «Витязь».

Счёт в игре на шестой минуте открыл форвард хозяев Нико Оямяки после передач от Кирилла Лямина и Миро Аалтонена. На 14-й минуте в ситуации «5 на 4» ответную шайбу забросил финский нападающий СКА Йоонас Кемппайнен, ему ассистировали Игорь Ожиганов и Антон Бурдасов.

Снова вперёд подопечных Юрия Бабенко вывел Михаил Смолин после передачи от Виталия Попова. На 31-й минуте в большинстве Оямяки оформил дубль. После смены голкипера СКА Самонова на Аскарова ещё один гол забил Даниэль Одетт, сделав счёт 4:1.

На 41-й минуте Антон Бурдасов забросил вторую шайбу гостей после передачи от Кирилла Марченко. На 46-й минуте в большинстве сократил отставание в счёте Линден Вей, автор голевого паса — Кемппайнен. На 55-й минуте СКА восстановил равновесие в игре усилиями Владислава Цицюры, ему ассистировали Марат Хуснутдинов и Кемппайнен.

Пятую шайбу «Витязя» на 59-й минуте забросил Одетт, оформив дубль. За четыре секунды до конца встречи сравнял счёт Кирилл Марченко в ситуации «шесть на пять».

В серии послематчевых буллитов в составе «Витязя» дважды забросил Микс Индрашис, у СКА единственную удачную попытку совершил Марат Хуснутдинов.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2021, понедельник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
6 : 5
Б
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Оямяки (Лямин, Аалтонен) – 05:56'   1:1 Кемппайнен (Ожиганов, Бурдасов) – 13:24' (5x4)   2:1 Смолин (Попов) – 25:48' (5x5)   3:1 Оямяки (Одетт, Аалтонен) – 30:07' (5x4)   4:1 Одетт (Аалтонен) – 32:01' (5x5)   4:2 Бурдасов (Марченко) – 40:29' (5x5)   4:3 Вей (Кемппайнен) – 45:25' (5x4)   4:4 Цицюра (Хуснутдинов, Кемппайнен) – 54:31' (5x5)   5:4 Одетт – 58:24' (5x5)   5:5 Марченко (Вей, Цицюра) – 59:56' (6x5)   6:5 Индрашис – 65:00' (ПБ)
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