СКА уступил по буллитам «Витязю», отыгравшись в третьем периоде с 1:4

Подмосковный «Витязь» по буллитам одержал победу над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 6:5 (1:1, 3:0, 1:4, 0:0). Матч прошёл в Подольске на стадионе «Витязь».



Счёт в игре на шестой минуте открыл форвард хозяев Нико Оямяки после передач от Кирилла Лямина и Миро Аалтонена. На 14-й минуте в ситуации «5 на 4» ответную шайбу забросил финский нападающий СКА Йоонас Кемппайнен, ему ассистировали Игорь Ожиганов и Антон Бурдасов.



Снова вперёд подопечных Юрия Бабенко вывел Михаил Смолин после передачи от Виталия Попова. На 31-й минуте в большинстве Оямяки оформил дубль. После смены голкипера СКА Самонова на Аскарова ещё один гол забил Даниэль Одетт, сделав счёт 4:1.



На 41-й минуте Антон Бурдасов забросил вторую шайбу гостей после передачи от Кирилла Марченко. На 46-й минуте в большинстве сократил отставание в счёте Линден Вей, автор голевого паса — Кемппайнен. На 55-й минуте СКА восстановил равновесие в игре усилиями Владислава Цицюры, ему ассистировали Марат Хуснутдинов и Кемппайнен.



Пятую шайбу «Витязя» на 59-й минуте забросил Одетт, оформив дубль. За четыре секунды до конца встречи сравнял счёт Кирилл Марченко в ситуации «шесть на пять».



В серии послематчевых буллитов в составе «Витязя» дважды забросил Микс Индрашис, у СКА единственную удачную попытку совершил Марат Хуснутдинов.