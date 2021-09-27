«Витязь» прервал серию домашних матчей без побед со СКА, длившуюся с 2009 года
Поделиться
Подмосковный «Витязь» одержал победу над санкт-петербургским СКА по буллитам в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 6:5 (1:1, 3:0, 1:4, 0:0).
Таким образом, «Витязь» одержал первую победу с 15 января 2009 года в домашней встрече с армейцами. Серия насчитывала 17 матчей. Тогда подмосковный клуб выиграл со счётом 5:4.
После 11 сыгранных встреч «Витязь» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 баллов. СКА занимает на Западе третью строчку, после 11 игр имея в своём активе 15 очков.
В следующем матче подмосковный клуб сыграет дома с «Локомотивом». Игра состоится в среду, 29 сентября, стартовое вбрасывание — в 19:30 мск. СКА в это же время примет челябинский «Трактор».
Комментарии
- 27 сентября 2021
-
23:08
-
23:03
-
23:02
-
22:59
-
22:50
-
22:47
-
22:46
-
22:26
-
22:15
-
22:14
-
22:13
-
22:10
-
22:06
-
22:00
-
21:57
-
21:57
-
21:43
-
21:41
-
21:34
-
21:27
-
21:23
-
21:20
-
21:15
-
20:56
-
20:50
-
20:17
-
20:10
-
19:29
-
19:19
-
19:03
-
18:31
-
18:22
-
18:14
-
18:09
-
17:53
Партнерский контент