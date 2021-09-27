«Витязь» прервал серию домашних матчей без побед со СКА, длившуюся с 2009 года

Подмосковный «Витязь» одержал победу над санкт-петербургским СКА по буллитам в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 6:5 (1:1, 3:0, 1:4, 0:0).



Таким образом, «Витязь» одержал первую победу с 15 января 2009 года в домашней встрече с армейцами. Серия насчитывала 17 матчей. Тогда подмосковный клуб выиграл со счётом 5:4.



После 11 сыгранных встреч «Витязь» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 баллов. СКА занимает на Западе третью строчку, после 11 игр имея в своём активе 15 очков.



В следующем матче подмосковный клуб сыграет дома с «Локомотивом». Игра состоится в среду, 29 сентября, стартовое вбрасывание — в 19:30 мск. СКА в это же время примет челябинский «Трактор».