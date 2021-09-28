Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 28 сентября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярки КХЛ по состоянию на 28 сентября.



В Западной конференции по-прежнему лидирует финский «Йокерит» с 18 очками, на втором месте — московское «Динамо», у которого на 2 балла и две сыгранные встречи меньше. «Локомотив» одержал первую победу под руководством Игоря Никитина, но не поднялся в зону плей-офф, так как конкуренты ярославцев «Торпедо» и «Северсталь» тоже выиграли.



На Востоке незыблемым остаётся лидерство магнитогорского «Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева». «Трактор» уступил нижегородскому «Торпедо» и остался на третьей позиции, «Барыс» обыграл «Автомобилист» и увеличил отрыв от девятого места, где на данный момент располагается «Сибирь».