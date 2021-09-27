Главный тренер «Автомобилиста» Питерс подвёл итоги встречи с «Барысом»
Поделиться
Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал поражение от «Барыса» (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Была очень атакующая игра со стороны обеих команд. Соперник смог реализовать своё большинство трижды. А самое главное, что они реализовали его в конце матча.
Мы остались в меньшинстве в конце матча, и соперник выиграл матч, реализовав ещё одно численное преимущество. Это и стало определяющим фактором для нас.
Как оценю игру Джесси Блэкера? Он пропустил предыдущую игру из-за здоровья. Я очень доволен его работой. Он – значимая часть нашей команды», – приводит слова Питерса Sports.kz.
В следующем матче «Автомобилист» в среду, 29 сентября, встретится в Уфе с «Салаватом Юлаевым».
Комментарии
- 27 сентября 2021
-
23:58
-
23:55
-
23:51
-
23:41
-
23:28
-
23:23
-
23:16
-
23:08
-
23:03
-
23:02
-
22:59
-
22:50
-
22:47
-
22:46
-
22:26
-
22:15
-
22:14
-
22:13
-
22:10
-
22:06
-
22:00
-
21:57
-
21:57
-
21:43
-
21:41
-
21:34
-
21:27
-
21:23
-
21:20
-
21:15
-
20:56
-
20:50
-
20:17
-
20:10
-
19:29
Партнерский контент