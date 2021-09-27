Главный тренер «Автомобилиста» Питерс подвёл итоги встречи с «Барысом»

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал поражение от «Барыса» (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Была очень атакующая игра со стороны обеих команд. Соперник смог реализовать своё большинство трижды. А самое главное, что они реализовали его в конце матча.



Мы остались в меньшинстве в конце матча, и соперник выиграл матч, реализовав ещё одно численное преимущество. Это и стало определяющим фактором для нас.



Как оценю игру Джесси Блэкера? Он пропустил предыдущую игру из-за здоровья. Я очень доволен его работой. Он – значимая часть нашей команды», – приводит слова Питерса Sports.kz.



В следующем матче «Автомобилист» в среду, 29 сентября, встретится в Уфе с «Салаватом Юлаевым».