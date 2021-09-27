Михайлис — о 5:4 с «Автомобилистом»: нас прорвало с голами, удача была на нашей стороне

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвёл итоги матча с «Автомобилистом» (5:4 ОТ).



«Хорошая и мощная игра была, напряжение было с обеих сторон. Было много силовой борьбы и голов. Мы немножко сегодня показали характер и волю к победе.



Удача была на нашей стороне, потому что мы много работали. Мы показали работоспособность и хороший уровень силовой борьбы. У нас было много блокировок бросков. И нас прорвало с голами.



В чём причина отсутствия Старченко и Томаса? У Романа небольшое повреждение, а Кристиан чувствовал себя не очень хорошо.



По движению мы заперли соперника в зоне, но они подловили нас на контратаке. Соперник очень здорово закрывал нашего вратаря. Йони Ортио сыграл здорово и его ошибок в голах не было», – цитирует Михайлиса Sports.kz.