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Михайлис — о 5:4 с «Автомобилистом»: нас прорвало с голами, удача была на нашей стороне

Михайлис — о 5:4 с «Автомобилистом»: нас прорвало с голами, удача была на нашей стороне
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Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвёл итоги матча с «Автомобилистом» (5:4 ОТ).

«Хорошая и мощная игра была, напряжение было с обеих сторон. Было много силовой борьбы и голов. Мы немножко сегодня показали характер и волю к победе.

Удача была на нашей стороне, потому что мы много работали. Мы показали работоспособность и хороший уровень силовой борьбы. У нас было много блокировок бросков. И нас прорвало с голами.

В чём причина отсутствия Старченко и Томаса? У Романа небольшое повреждение, а Кристиан чувствовал себя не очень хорошо.

По движению мы заперли соперника в зоне, но они подловили нас на контратаке. Соперник очень здорово закрывал нашего вратаря. Йони Ортио сыграл здорово и его ошибок в голах не было», – цитирует Михайлиса Sports.kz.

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