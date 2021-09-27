Агостино — о хет-трике «Трактору»: с утра за чашкой кофе первая мысль была не об этом
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Автор хет-трика в матче «Торпедо» — «Трактор» (5:2) Кенни Агостино подвёл итоги встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Отличная игра. Мы переосмыслили наши четыре поражения и последние два матча сыграли сердцем и душой. Я доволен сегодняшней игрой. У меня были хет-трики в АХЛ, но на уровне КХЛ это мой первый хет-трик. Хотел посвятить его своей семье, но у моего водителя сегодня родился сын Рома. Поэтому я посвящаю свой хет-трик ему.
Чувствовал ли я, что сегодня будет такой матч? Определённо с утра за чашкой кофе моя первая мысль не была о том, что я сделаю хет-трик», — приводит слова Агостино сайт КХЛ.
В следующем матче, который состоится в четверг, 30 сентября, «Торпедо» сыграет в гостях с «Амуром».
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