Чинахов отметился заброшенной шайбой за «Коламбус» в выставочной игре с «Питтсбургом»

В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит выставочная игра перед стартом регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвигз» и «Коламбус Блю Джекетс». После 1-го периода в счёте ведут гости – 1:0.

Счёт в матче был открыт в концовке дебютного отрезка игры – эффектным кистевым броском отметился 20-летний российский экс-форвард «Авангарда» Егор Чинахов. Этот гол стал для него уже седьмым в четырёх матчах предсезонки. При этом, это его первая игра на взрослом уровне в НХЛ, его предыдущие три матча пришлись на игры тренировочного лагеря для новичков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Коламбуса».

Напомним, Чинахов принял решение о переезде за океан практически сразу после завоевания Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда» в прошлом сезоне. Чинахов выставлял кандидатуру на драфт НХЛ-2020 и был выбран «Коламбусом» в первом раунде под 21-м номером. В сезоне-2020/2021 Егор набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф игрок набрал 7 (5+2) очков.