Журналист «Коламбуса»: в НХЛ должны понять, что Чинахову нельзя давать время на бросок

Корреспондент «Коламбус Блю Джекетс» Джефф Свобода в «Твиттере» отреагировал на заброшенную шайбу 20-летнего российского форварда «мундиров» Егора Чинахова в выставочной игре перед стартом регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз».



«В НХЛ должны быстро понять, что Чинахову нельзя давать время на бросок. Его заброшенная шайба доказывает это, он буквально разорвал верхний угол над ловушкой Джерри. За Егором интересно наблюдать, да, болельщики «Коламбуса»?» — гласит пост Свободы в «Твиттере».



Напомним, ранее в дебютной встрече тренировочного лагеря новичков НХЛ Егор поразил ворота «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ), затем оформил дубль в матче с «Даллас Старз» (4:3), а также хет-трик во встрече с «Детройт Ред Уингз» (7:3).

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