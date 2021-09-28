Кожевников: было бы правильно, если бы КХЛ как-то обратила внимание на Дальний Восток

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал выступление сибирских и дальневосточных команд КХЛ.



«Смотрю на таблицу чемпионата КХЛ — и огорчаюсь. В её подвале — четыре клуба сибирско-дальневосточного региона: „Амур“, „Адмирал“, „Сибирь“ и „Куньлунь“. Китайцев в КХЛ мы уже давно воспринимаем как отдельную лигу, решающую свои, не очень понятные, задачи. А вот за Сибирь и особенно за Дальний Восток обидно.



Всё-таки рассчитывал на лучшее. Дальний Восток — такой регион, который обязан цепляться за очки именно на старте, когда ведущие клубы только раскачиваются и их можно побеждать, прежде всего в Хабаровске и Владивостоке. Тем не менее даже осенний отрезок оба дальневосточных клуба заваливают.



Но ладно поражения, их ещё можно терпеть. Куда хуже скандалы на ровном месте. „Адмирал“ влип в историю с тренером ещё в августе, теперь по этому же пути пошёл „Амур“. Оба клуба сами себя разрушают, а ведь ещё несколько лет назад они в основном радовали, не только боролись за плей-офф, но и туда выходили. Печальная картина.



Воробьёв — уважаемый в нашем хоккее человек, хороший тренер, возможно, скорее помощник, чем главный. Но ему в Хабаровске было тяжело — занял место Сергея Светлова, который — как показала жизнь — своей энергетикой вытягивал эту команду с составом, давайте честно, уровня ВХЛ.



Но ближе к весне в „Амур“ пришли не хоккейные люди, отодвинули Александра Могильного, развернули свои дела. Понятно, что в первую очередь им мешал Светлов — его технично убрали. Воробьёву изначально было тяжело, в отличие от предшественника он не знал специфики Дальнего Востока, да и энергетики не хватало.



Тем не менее такого хамского увольнения Владимир не заслужил, особенно если учесть драматические события в его личной жизни. Зарплата тренера — не самая большая статья расходов в клубном бюджете, и вся возня вокруг расторжения его контракта лишний раз говорит о непрофессионализме руководства „Амура“. Это обязательно скажется на дальнейшем результате. Мне жаль болельщиков „Амура“, одного из моих любимых клубов.



Теперь в нашем хоккее нет профсоюза — вот и результат. Насколько понимаю, раньше в КХЛ такого не было.



А что с „Адмиралом“? Клуб в отдельных матчах пытается цепляться, но во Владивостоке тоже сплошные поражения. Уже говорил о том, что на Дальнем Востоке очень многое зависит от класса тренера и от его поддержки со стороны руководства. Не удивлюсь, если в „Адмирале“ состоится и вторая за сезон тренерская отставка.



Было бы правильно, если бы КХЛ как-то обратила внимание на этот регион. У нас огромная страна, к Дальнему Востоку сейчас особое отношение на уровне первых лиц государства, а вот хоккей там становится пятым колесом в телеге. Проигрывает от этого и КХЛ, и вся Россия», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.