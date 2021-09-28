Разин — об 1:0 с «Сибирью»: ни один матч не выиграли хотя бы 3:0, все игры нервозные
Поделиться
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:0).
«Тяжёлая игра, вязкая, мало моментов было, каждая команда боялась пропустить контратаку. Больше было позиционных атак. В третьем периоде игра шла до ошибки, хорошо, чтобы мы её не совершили, хороший гол забили в большинстве.
В этом году мы при выборе хоккеистов в команду делали акцент на большинство. Пока не очень оно идёт, хотелось бы лучше. Самый нервозный матч сезона? Как сказать… Мы же ни одну игру не выиграли хотя бы 3:0 или 5:1, все нервозные», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.
В следующей встрече «Северсталь» сыграет в гостях с рижским «Динамо». Игра пройдёт в среду, 29 сентября.
Комментарии
- 28 сентября 2021
-
09:45
-
09:30
-
09:12
-
08:56
-
08:30
-
08:18
-
06:00
-
05:57
-
04:54
-
04:41
-
04:30
-
04:14
-
03:55
-
03:21
-
03:05
- 27 сентября 2021
-
23:58
-
23:55
-
23:51
-
23:41
-
23:28
-
23:23
-
23:16
-
23:08
-
23:03
-
23:02
-
22:59
-
22:50
-
22:47
-
22:46
-
22:26
-
22:15
-
22:14
-
22:13
-
22:10
-
22:06
Партнерский контент