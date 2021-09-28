Разин — об 1:0 с «Сибирью»: ни один матч не выиграли хотя бы 3:0, все игры нервозные

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:0).



«Тяжёлая игра, вязкая, мало моментов было, каждая команда боялась пропустить контратаку. Больше было позиционных атак. В третьем периоде игра шла до ошибки, хорошо, чтобы мы её не совершили, хороший гол забили в большинстве.



В этом году мы при выборе хоккеистов в команду делали акцент на большинство. Пока не очень оно идёт, хотелось бы лучше. Самый нервозный матч сезона? Как сказать… Мы же ни одну игру не выиграли хотя бы 3:0 или 5:1, все нервозные», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.



В следующей встрече «Северсталь» сыграет в гостях с рижским «Динамо». Игра пройдёт в среду, 29 сентября.