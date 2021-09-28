Главный тренер «Коламбуса» оценил игру Чинахова в предсезонном матче с «Питтсбургом»

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Брэд Ларсен прокомментировал игру российского нападающего клуба Егора Чинахова в предсезонном матче с «Питтсбург Пингвинз» (3:0).



«Да, его бросок никуда не делся. Нацеленность на ворота — его отличительная черта. У него не просто сильный бросок, но и он сам находит способ выходить на удобную позицию», — приводит слова Ларсена официальный сайт НХЛ.



Напомним, Чинахов в этой игре провёл на льду 13 минут 22 секунды и заработал коэффициент полезности «+1». Игра стала для 20-летнего россиянина дебютной за основной состав «Коламбуса».



Отметим, что второй матч между этими командами пройдёт в ночь на воскресенье, 10 октября. Он состоится в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена». Начало матча – в 2:00 мск.