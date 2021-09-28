«Надеюсь, это последнее решение». Фетисов — о назначении Жамнова в сборную России

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России по хоккею Алексея Жамнова.



«Да, когда «назначили» Знарка, я вам сказал, что нужен специалист с опытом игры в НХЛ и пониманием, как работает система. Думаете, после назначения Жамнова мои отчаяния были услышаны? (смеётся). Всё очень и очень интересно складывается. Алексей Жамнов знает НХЛ, да и в сборной в разных ипостасях достаточно давно: есть авторитет среди игроков, насчёт харизмы не знаю… Харизма была одним из качеств тренера, которого назначили ранее.



Наверное, впервые в истории, когда за три дня поменяли решение по тренеру. Надеюсь, теперь уж оно точно последнее. Игрокам нужно понимать, кто их будет тренировать: да и тренеру надо готовиться, тем более что остальные команды давно приступили к подготовке к Олимпиаде. Поймите, ОИ — очень интересный, по-своему сложный для тренеров турнир: нет нормального времени на подготовку, давит разница во времени… Тренеру нужно было больше времени, чтобы подготовиться. Те же канадцы, американцы и шведы создали штабы, куда привлекли лучших специалистов. Можем констатировать, что у Жамнова есть временной дефицит», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.