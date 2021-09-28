Новиков: вопросов к квалификации Жамнова нет. В ФХР знают, что делают

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о новом главном тренере сборной России по хоккею Алексее Жамнове.



«Назначение Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России — это, конечно, новость. Все уже думали, что вопрос со Знарком решён и принято официальное решение. Как я понимаю, с Олегом Валерьевичем была просто договорённость, а пока не поставлена печать и подпись — это всё предположения.



Спокойно отношусь к назначению Жамнова, вопросов к его квалификации нет. Не могу сказать, что знаю Алексея Юрьевича, но помню, как он играл за «Динамо». Он был очень нестандартным игроком, но при этом очень разумным. Даже сказал бы, что это спартаковский игрок в майке «Динамо».



Метание между тренерами может быть непонятно нам, потому что мы, болельщики, смотрим на всё со стороны. Люди, которые несут ответственность, понимают, что в любой момент бывают особенные, чрезвычайные ситуации. Думаю, в ФХР знают, что делают», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.