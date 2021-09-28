Как вы относитесь к назначению Алексея Жамнова главным тренером сборной России?
Поделиться
Алексей Жамнов назначен главным тренером сборной России на Олимпийских играх.
Напомним, ранее президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что российскую команду повезёт в Пекин Олег Знарок, однако накануне Третьяк отказался от своих слов, сообщив, что контракт с тренером ещё не подписан.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Как вы относитесь к назначению Алексея Жамнова главным тренером сборной России?
Опрос можно пройти на сайте Quiz.
В тренерском штабе сборной России Жамнов работал на Кубке мира 2016 года и Олимпиаде 2018 года в качестве ассистента Олега Знарка.
Также ранее сообщалось, что Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов Жамнова. Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).
Комментарии
- 28 сентября 2021
-
12:18
-
12:13
-
12:01
-
12:00
-
11:38
-
11:34
-
11:20
-
11:06
-
11:03
-
10:57
-
10:52
-
10:43
-
10:34
-
10:10
-
09:45
-
09:30
-
09:12
-
08:56
-
08:30
-
08:18
-
06:00
-
05:57
-
04:54
-
04:41
-
04:30
-
04:14
-
03:55
-
03:21
-
03:05
- 27 сентября 2021
-
23:58
-
23:55
-
23:51
-
23:41
-
23:28
-
23:23
Партнерский контент