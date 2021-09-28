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Как вы относитесь к назначению Алексея Жамнова главным тренером сборной России?

Как вы относитесь к назначению Алексея Жамнова главным тренером сборной России?
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Алексей Жамнов назначен главным тренером сборной России на Олимпийских играх.

Напомним, ранее президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что российскую команду повезёт в Пекин Олег Знарок, однако накануне Третьяк отказался от своих слов, сообщив, что контракт с тренером ещё не подписан.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Как вы относитесь к назначению Алексея Жамнова главным тренером сборной России?

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

В тренерском штабе сборной России Жамнов работал на Кубке мира 2016 года и Олимпиаде 2018 года в качестве ассистента Олега Знарка.

Также ранее сообщалось, что Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов Жамнова. Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).

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