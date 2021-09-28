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Гимаев-мл.: назначение Жамнова — нестандартный выбор. Но опыт у него богатейший

Гимаев-мл.: назначение Жамнова — нестандартный выбор. Но опыт у него богатейший
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Известный в прошлом защитник, комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший поделился мнением о назначении Алексея Жамнова главным тренером сборной России по хоккею.

«Назначение Жамнова — нестандартный выбор. Это похоже на назначение Сергея Фёдорова в ЦСКА, только в масштабе сборной. Нам сложно сказать, что в ФХР происходит. Но понятно, что на всех давит результат, нет права на ошибку, поэтому так и получается.

У Фёдорова в ЦСКА есть время набраться опыта, исправить ситуацию, чтобы команда показывала более качественный хоккей. А Олимпийские игры — это краткосрочный турнир, где права на ошибку нет. С другой стороны, всё будет зависеть ещё от того, какие будут помощники у Жамнова. Насколько мы знаем, в штаб уже входят Знарок, Брагин и Сергей Гончар. Как команда они должны быть хорошими. Опыт у Жамнова богатейший, но тот факт, что он не был главным тренером, может сказаться», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Брагиным.

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