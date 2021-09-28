Касатонов: назначение Жамнова — оптимальный вариант для сборной России во всех смыслах

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов прокомментировал назначение Алексея Жамнова главным тренером сборной России на Олимпийские игры 2022 года.
«С учётом того, что в Олимпиаде будут принимать участие хоккеисты из НХЛ, назначение Алексея Жамнова является оптимальным вариантом во всех смыслах. Он долгое время работал генеральным менеджером, скаутом сборной. У него отличные отношения с российскими НХЛовцами, он пользуется уважением среди игроков. Сам долгое время выступал в НХЛ. Олимпиада — особенный турнир, тут больше важна именно философия НХЛ. Очень важно, какая роль будет ему отведена. Думаю, что с его приходом в сборную мы сможем рассчитывать на достойный результат», — сказал Касатонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.
- 28 сентября 2021
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