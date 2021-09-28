В назначении Жамнова есть логика. Ведь это он спас Россию от позора на прошлой Олимпиаде

В сборную России по хоккею опять назначили нового тренера. Олег Знарок в этом статусе продержался всего три дня, а вот теперь экспертный совет ФХР (который последний раз собирался, судя по новостям на официальном сайте организации, аж в 2014 году) рекомендовал на должность рулевого национальной команды Алексея Жамнова. Смешно, но и с Жамновым контракт ещё не подписан, поэтому в теории возможен новый зигзаг. Но всё-таки вряд ли. Сам Алексей Юрьевич, например, уже дал эксклюзивное интервью «Чемпионату» в новой роли.

О том, почему выборы тренера на Олимпиаду превратились в балаган и как наши хоккейные чиновники пришли к кандидатуре Жамнова, мы ещё обязательно поговорим. Сегодня же речь о новом наставнике сборной России. Кто, собственно, такой Алексей Жамнов?

Фото: РИА Новости

Вопрос странный для людей, увлекающихся хоккеем, но вполне нормальный для тех, кто включает шайбу по телевизору исключительно во время крупных турниров. А это, между прочим, значительная (если не наибольшая) часть аудитории матчей сборной России. И ей простительно не знать, за какие такие заслуги олимпийскому чемпиону 1992 года в составе сборной СНГ доверили столь важный пост.



Жамнов никогда не работал главным тренером. Жамнов никогда не работал в топ-клубах. Закончив карьеру хоккеиста в 2006 году, Алексей Юрьевич сразу же выбрал путь генерального менеджера и на протяжении следующих 15 (!) лет занимался тем, что собирал составы для аутсайдеров и середняков Суперлиги, а затем и КХЛ. 7 сезонов Жамнов отдал «Витязю», куда с подачи хозяина клуба Николая Павлинова привозил отмороженных североамериканских тафгаев. Затем два года отработал в «Атланте», а когда мытищинский клуб приказал долго жить, ушёл возрождать московский «Спартак», исчезавший на год из-за финансовых проблем. В красно-белом клубе Жамнов работает и сейчас, уже седьмой год, правда в нынешнем сезоне его отодвинули от селекции команды, отправив заниматься спартаковской академией.

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И почему же человек с таким послужным списком вдруг возглавил сборную России? Дело в том, что ещё в 2017 году Жамнов попал в обойму национальной команды. Сначала как глава службы скаутов: в ФХР решили воспользоваться знаниями, опытом и связями человека, который 13 лет отыграл в НХЛ и завоевал повсеместное уважение в хоккейных кругах. Но очень быстро Жамнов перекочевал в тренерский штаб в роли ассистента.

С тех пор он — завсегдатай в сборной России. Жамнов с тренерской лавки помогал Знарку в Пхёнчхане (ОИ-2018), Илье Воробьёву в Копенгагене (ЧМ-2018) и Братиславе (ЧМ-2019), Алексею Кудашову на этапах Евротура в сезоне-2019/2020. Ездил он и на ЧМ-2021 в Ригу в качестве ассистента Романа Ротенберга. Теперь должно быть более понятно, почему рулить Россией в Пекине поставлен тот единственный человек (не считая главы штаба), который прошёл со сборной весь олимпийский четырёхлетний цикл.



Однако до сих пор из моих рассуждений неясно, с чего ради Жамнову вручили пост именно главного тренера. Ведь человек никогда не тренировал! И я скажу больше: он никогда и не хотел этим заниматься, о чём не раз говорил открыто. Алексей Юрьевич не любит медийности и публичности, ему гораздо комфортнее в ложе руководства, чем на тренерском мостике.



Но в то же время Жамнов уже давно зарекомендовал себя своего рода кризисным менеджером, «пожарным». То есть он совсем не против превратиться из функционера в тренера, когда того требует ситуация. Так было в «Атланте». Так трижды (!) было в «Спартаке». Жамнов спускался на лавку красно-белых, когда клуб начинал тонуть, и всякий раз это заканчивалось тем, что москвичи всё-таки выправляли ситуацию и выходили в плей-офф. Кстати, в прошлом сезоне Жамнову пришлось помогать аж целому Олегу Знарку, и маститый харизматичный тренер отнёсся к этому совершенно нормально. Так что авторитет в хоккейной среде у Жамнова — колоссальный, а о его знаниях и умениях как тренера говорит результат.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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Ведь в своей карьере спасать Жамнову приходилось не только «Спартак», но и сборную России. В том самом олимпийском финале с Германией на ОИ-2018 именно Алексей Юрьевич принял решение при счёте 2:3 выпустить Никиту Гусева пятым полевым игроком (вместо вратаря), а что было дальше — вы сами прекрасно знаете. Так что единственной большой победе за последнее время российский хоккей обязан, по сути, Жамнову, который в тот сложнейший момент решающей игры главного турнира четырёхлетия сохранил холодную голову и уберёг хоккейную Россию от оглушительного позора.

Вот и получается, что назначение Жамнова главным тренером сборной выглядит хоть и сенсационным, но достаточно логичным. Если, конечно, абстрагироваться от того бардака, на фоне которого оно случилось. Опыта (причём свежего опыта в сборной России) ему не занимать, авторитет — огромный, с игроками из НХЛ на короткой ноге, принимать решения (в том числе и ключевые) умеет. Жамнов — не мямля и не «профессор», знает специфику работы на коротких международных турнирах (где важна именно эмоциональная накачка), знает, как общаться со звёздными хоккеистами.



Ну а сенсационного в назначении Жамнова только то, что он вдруг вышел из тени, хотя привык спокойно работать за чьими-то спинами. Но, видимо, ситуация в нашем хоккее сейчас такая, что без кризисного менеджера уже не обойтись. Хотя дело ещё и в том, что Жамнов сейчас — просто самый удобный и устраивающий всех вариант. Но об этом — в другой раз.