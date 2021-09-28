Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Алексей Жамнов стал главным тренером сборной России по хоккею, причины, как Жамнов работал на Олимпиаде-2018

В назначении Жамнова есть логика. Ведь это он спас Россию от позора на прошлой Олимпиаде
Лев Лукин
Причины назначения Жамнова в сборную России
Комментарии
Да и вообще Алексей Юрьевич зарекомендовал себя хорошим кризисным менеджером. Правда, тренировать никогда не хотел.

В сборную России по хоккею опять назначили нового тренера. Олег Знарок в этом статусе продержался всего три дня, а вот теперь экспертный совет ФХР (который последний раз собирался, судя по новостям на официальном сайте организации, аж в 2014 году) рекомендовал на должность рулевого национальной команды Алексея Жамнова. Смешно, но и с Жамновым контракт ещё не подписан, поэтому в теории возможен новый зигзаг. Но всё-таки вряд ли. Сам Алексей Юрьевич, например, уже дал эксклюзивное интервью «Чемпионату» в новой роли.

«Нужно убрать личные амбиции и биться за страну!» Интервью с новым тренером сборной России «Нужно убрать личные амбиции и биться за страну!» Интервью с новым тренером сборной России

О том, почему выборы тренера на Олимпиаду превратились в балаган и как наши хоккейные чиновники пришли к кандидатуре Жамнова, мы ещё обязательно поговорим. Сегодня же речь о новом наставнике сборной России. Кто, собственно, такой Алексей Жамнов?

Фото: РИА Новости

Вопрос странный для людей, увлекающихся хоккеем, но вполне нормальный для тех, кто включает шайбу по телевизору исключительно во время крупных турниров. А это, между прочим, значительная (если не наибольшая) часть аудитории матчей сборной России. И ей простительно не знать, за какие такие заслуги олимпийскому чемпиону 1992 года в составе сборной СНГ доверили столь важный пост.

Жамнов никогда не работал главным тренером. Жамнов никогда не работал в топ-клубах. Закончив карьеру хоккеиста в 2006 году, Алексей Юрьевич сразу же выбрал путь генерального менеджера и на протяжении следующих 15 (!) лет занимался тем, что собирал составы для аутсайдеров и середняков Суперлиги, а затем и КХЛ. 7 сезонов Жамнов отдал «Витязю», куда с подачи хозяина клуба Николая Павлинова привозил отмороженных североамериканских тафгаев. Затем два года отработал в «Атланте», а когда мытищинский клуб приказал долго жить, ушёл возрождать московский «Спартак», исчезавший на год из-за финансовых проблем. В красно-белом клубе Жамнов работает и сейчас, уже седьмой год, правда в нынешнем сезоне его отодвинули от селекции команды, отправив заниматься спартаковской академией.

Новость по теме
Жамнов назначен руководителем проекта академии «Спартака»

И почему же человек с таким послужным списком вдруг возглавил сборную России? Дело в том, что ещё в 2017 году Жамнов попал в обойму национальной команды. Сначала как глава службы скаутов: в ФХР решили воспользоваться знаниями, опытом и связями человека, который 13 лет отыграл в НХЛ и завоевал повсеместное уважение в хоккейных кругах. Но очень быстро Жамнов перекочевал в тренерский штаб в роли ассистента.

С тех пор он — завсегдатай в сборной России. Жамнов с тренерской лавки помогал Знарку в Пхёнчхане (ОИ-2018), Илье Воробьёву в Копенгагене (ЧМ-2018) и Братиславе (ЧМ-2019), Алексею Кудашову на этапах Евротура в сезоне-2019/2020. Ездил он и на ЧМ-2021 в Ригу в качестве ассистента Романа Ротенберга. Теперь должно быть более понятно, почему рулить Россией в Пекине поставлен тот единственный человек (не считая главы штаба), который прошёл со сборной весь олимпийский четырёхлетний цикл.

Однако до сих пор из моих рассуждений неясно, с чего ради Жамнову вручили пост именно главного тренера. Ведь человек никогда не тренировал! И я скажу больше: он никогда и не хотел этим заниматься, о чём не раз говорил открыто. Алексей Юрьевич не любит медийности и публичности, ему гораздо комфортнее в ложе руководства, чем на тренерском мостике.

Но в то же время Жамнов уже давно зарекомендовал себя своего рода кризисным менеджером, «пожарным». То есть он совсем не против превратиться из функционера в тренера, когда того требует ситуация. Так было в «Атланте». Так трижды (!) было в «Спартаке». Жамнов спускался на лавку красно-белых, когда клуб начинал тонуть, и всякий раз это заканчивалось тем, что москвичи всё-таки выправляли ситуацию и выходили в плей-офф. Кстати, в прошлом сезоне Жамнову пришлось помогать аж целому Олегу Знарку, и маститый харизматичный тренер отнёсся к этому совершенно нормально. Так что авторитет в хоккейной среде у Жамнова — колоссальный, а о его знаниях и умениях как тренера говорит результат.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Новость по теме
Знарок: не первый раз работаем с Жамновым на лавке. Это наше общее решение

Ведь в своей карьере спасать Жамнову приходилось не только «Спартак», но и сборную России. В том самом олимпийском финале с Германией на ОИ-2018 именно Алексей Юрьевич принял решение при счёте 2:3 выпустить Никиту Гусева пятым полевым игроком (вместо вратаря), а что было дальше — вы сами прекрасно знаете. Так что единственной большой победе за последнее время российский хоккей обязан, по сути, Жамнову, который в тот сложнейший момент решающей игры главного турнира четырёхлетия сохранил холодную голову и уберёг хоккейную Россию от оглушительного позора.

Немцам не хватило 56 секунд. Гол, без которого бы Россия проиграла финал Немцам не хватило 56 секунд. Гол, без которого бы Россия проиграла финал

Вот и получается, что назначение Жамнова главным тренером сборной выглядит хоть и сенсационным, но достаточно логичным. Если, конечно, абстрагироваться от того бардака, на фоне которого оно случилось. Опыта (причём свежего опыта в сборной России) ему не занимать, авторитет — огромный, с игроками из НХЛ на короткой ноге, принимать решения (в том числе и ключевые) умеет. Жамнов — не мямля и не «профессор», знает специфику работы на коротких международных турнирах (где важна именно эмоциональная накачка), знает, как общаться со звёздными хоккеистами.

Ну а сенсационного в назначении Жамнова только то, что он вдруг вышел из тени, хотя привык спокойно работать за чьими-то спинами. Но, видимо, ситуация в нашем хоккее сейчас такая, что без кризисного менеджера уже не обойтись. Хотя дело ещё и в том, что Жамнов сейчас — просто самый удобный и устраивающий всех вариант. Но об этом — в другой раз.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021