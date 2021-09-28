Фазель — о Китае на ОИ-2022: не уверен, что сборной это надо. Это действительно проблема

Бывший президент ИИХФ Рене Фазель высказался о целесообразности выступления сборной Китая по хоккею на Олимпийских играх-2022. Ранее стало известно, что китайскую команду могут снять с домашней Олимпиады из-за слабости сборной.

«Это действительно проблема. Я долгие годы, лет семь, пытался её решить, но сперва Китай неохотно вкладывался в развитие, потом начал это делать, но пандемия не пошла на пользу в этом плане.



Не уверен, что китайской сборной это нужно. Хотя если спрашивать меня, то всё время, что я возглавлял ИИХФ, я хотел, чтобы она сыграла на Олимпиаде. Но это сложное решение должны будут принять совет и новый президент», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Напомним, как принимающая страна Китай имеет автоматическую квалификацию на Олимпийские игры, но занимает лишь 32-е место в мировом рейтинге. Сборная не принимала участия в официальных матчах с 2019 года.



Китай посеян в группу А вместе со сборными Канады, США и Германии.