Зарплатный бюджет минского «Динамо» находится на уровне пола зарплат КХЛ

Генеральный менеджер минского «Динамо» Андрей Парфимович рассказал о зарплатном бюджете команды.

«Зарплатный бюджет — плюс-минус 2-3% к прошлому году. Остались на том же уровне. Чуть-чуть он выше пола зарплат КХЛ (315 млн. рублей — это около 4,3 млн. долларов по текущему курсу. — Прим. „Чемпионата“).

Тренерскому штабу пришлось создавать новую команду? Всё-таки 70% состава мы, наверное, не потеряли. Мы оставили пять защитников, около девяти нападающих, то есть три звена. Вратарь Колосов. 15 человек остались. Это добрая половина команды. Это тоже плохо. Потому что, если команда удачно выступает, желательно, состав менять минимально. Но в силу того, что наш клуб не такой больше, не обладает ресурсами и возможностями повышать зарплаты лидерам в полтора-два раза, а их статус возрастает, нам приходится их отпускать. Тот же Знахаренко играет в «Амуре» — отлично. Выполнял важную роль в команде, у него были определённые финансовые запросы, аппетиты, которые мы не смогли удовлетворить. В «Амуре» их удовлетворили, он играет там", — цитирует Парфимовича «Белорусский хоккей».

Отметим, что в команде, помимо белорусов, играет 10 легионеров и четыре россиянина.