Кудашов — о 6:3 в дерби со «Спартаком»: матч удался и по голам, и по результату

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги встречи со «Спартаком» (6:3).

«Хочу поблагодарить болельщиков. Очень жаль, что в связи с ситуацией был неполный стадион, но их поддержка всё равно была важна для нас. По игре у нас не совсем получился первый период — не те скорости, не то движение. Но со второго периода мы начали заставлять соперника удаляться, стали создавать моменты, получать большинство — и пошли голы. Матч удался и по голам, и по результату.

У нас в заявке на встречу 13 нападающих. Мы всегда смотрим, кто лучше, кто больше поможет на данный момент, кто меньше поможет. Ясно, что Муранову было немного тяжело, поэтому решили не рисковать. Мы дали ему почувствовать игровой ритм, он будет готовиться к следующим матчам», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.