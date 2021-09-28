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Пять очков Вадима Шипачёва помогли московскому «Динамо» обыграть «Спартак»

Пять очков Вадима Шипачёва помогли московскому «Динамо» обыграть «Спартак»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Спартак». Встреча проходила на стадионе « ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 6:3 (0:0, 3:2, 3:1) в пользу подопечных Алексея Кудашова.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 сентября 2021, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 3
Спартак
Москва
1:0 Шипачёв (Галиев, О'Делл) – 32:23' (5x4)   1:1 Виртанен (Лехтеря, Хед) – 34:43' (5x4)   2:1 Педан (Галиев, Шипачёв) – 35:51' (5x5)   2:2 Вишневский (Лехтеря, Кугрышев) – 37:42' (5x4)   3:2 Рашевский (Шипачёв, Миронов) – 39:37' (5x5)   4:2 Ефремов (Чебыкин, Зайцев) – 45:44' (5x5)   4:3 Дроздов (Вишневский, Данск) – 49:40' (5x5)   5:3 Галиев (Шипачёв) – 50:48' (5x5)   6:3 Рашевский (Галиев, Шипачёв) – 56:57' (5x5)

На 32-й минуте Вадим Шипачёв вывел «Динамо» вперёд. Через две минуты Джейк Виртанен сравнял счёт. Ещё через минуту Андрей Педан во второй раз вывел бело-голубых вперёд. На 38-й минуте Дмитрий Вишневский вновь восстановил равенство в счёте. На последней минуте второго периода Дмитрий Рашевский забросил третью шайбу в ворота Оскара Данска. На 46-й минуте Владислав Ефремов увеличил преимущество в счёте. На 50-й минуте Иван Дроздов отыграл один гол, но через минуту Станислав Галиев с передачи Шипачёва забросил пятую шайбу. Рашевский оформил дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что Вадим Шипачёв набрал 5 (1+4) очков.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» 30 сентября в Мытищах сыграет с китайским «Куньлунем». «Спартак» 1 октября примет череповецкую «Северсталь».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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