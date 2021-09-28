Пять очков Вадима Шипачёва помогли московскому «Динамо» обыграть «Спартак»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Спартак». Встреча проходила на стадионе « ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 6:3 (0:0, 3:2, 3:1) в пользу подопечных Алексея Кудашова.

На 32-й минуте Вадим Шипачёв вывел «Динамо» вперёд. Через две минуты Джейк Виртанен сравнял счёт. Ещё через минуту Андрей Педан во второй раз вывел бело-голубых вперёд. На 38-й минуте Дмитрий Вишневский вновь восстановил равенство в счёте. На последней минуте второго периода Дмитрий Рашевский забросил третью шайбу в ворота Оскара Данска. На 46-й минуте Владислав Ефремов увеличил преимущество в счёте. На 50-й минуте Иван Дроздов отыграл один гол, но через минуту Станислав Галиев с передачи Шипачёва забросил пятую шайбу. Рашевский оформил дубль.

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Отметим, что Вадим Шипачёв набрал 5 (1+4) очков.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» 30 сентября в Мытищах сыграет с китайским «Куньлунем». «Спартак» 1 октября примет череповецкую «Северсталь».