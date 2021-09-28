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Шипачёв — о своей форме в начале сезона: прикольно. Моментами играем здорово

Шипачёв — о своей форме в начале сезона: прикольно. Моментами играем здорово
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Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал своё выступление в текущем сезоне.

«Конечно, дома играть удобнее всего. В Нижнем площадка чуть побольше, но когда проигрываешь игру, можно много отговорок найти — курица была плохая на обеде или ещё что-то. Сами проиграли в той встрече, так что только себя можно винить. Надо стараться выигрывать каждый матч — мы же спортсмены.

Сейчас у меня всё получается на льду? Что ты меня так низко ценишь?! Может, я ещё побольше очков наберу (смеётся). На самом деле прикольно, моментами играем здорово. Ребята хорошо помогают, отдают отличные передачи. Мне всё нравится.

У нас всегда идёт разбор вратарей перед каждым матчем. Так что нам в этом плане всё говорят», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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Шипачёв набирает очки в каждом матче текущего сезона КХЛ. У него 24 очка в 10 встречах
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