Шипачёв — о своей форме в начале сезона: прикольно. Моментами играем здорово

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал своё выступление в текущем сезоне.
«Конечно, дома играть удобнее всего. В Нижнем площадка чуть побольше, но когда проигрываешь игру, можно много отговорок найти — курица была плохая на обеде или ещё что-то. Сами проиграли в той встрече, так что только себя можно винить. Надо стараться выигрывать каждый матч — мы же спортсмены.
Сейчас у меня всё получается на льду? Что ты меня так низко ценишь?! Может, я ещё побольше очков наберу (смеётся). На самом деле прикольно, моментами играем здорово. Ребята хорошо помогают, отдают отличные передачи. Мне всё нравится.
У нас всегда идёт разбор вратарей перед каждым матчем. Так что нам в этом плане всё говорят», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 28 сентября 2021
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