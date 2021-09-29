«Баффало» в серии буллитов обыграл «Коламбус», у Гаврикова гол и передача

Завершился предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Баффало Сэйбрз». Матч состоялся в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончился победой гостей в серии буллитов (4:4, 1:0 – по буллитам).
В составе «Коламбуса» дубль оформил Оливер Бьёркстранд и ещё по разу забивали Джейк Блин и российский защитник Владислав Гавриков. Также россиянин в этой встрече сделал результативную передачу. За «Баффало» забивали Артту Руотсалайнен, Майкл Мерш, Джон-Джейсон Петерка и Линус Вейссбах. Победный буллит реализовал Джек Куинн.
Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».
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