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«Баффало» в серии буллитов обыграл «Коламбус», у Гаврикова гол и передача

«Баффало» в серии буллитов обыграл «Коламбус», у Гаврикова гол и передача
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Завершился предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Баффало Сэйбрз». Матч состоялся в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончился победой гостей в серии буллитов (4:4, 1:0 – по буллитам).

В составе «Коламбуса» дубль оформил Оливер Бьёркстранд и ещё по разу забивали Джейк Блин и российский защитник Владислав Гавриков. Также россиянин в этой встрече сделал результативную передачу. За «Баффало» забивали Артту Руотсалайнен, Майкл Мерш, Джон-Джейсон Петерка и Линус Вейссбах. Победный буллит реализовал Джек Куинн.

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
29 сентября 2021, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 5
Б
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Бьёркстранд (Angle, Рослович) – 05:56' (5x5)   2:0 Бьёркстранд (Бин, Angle) – 09:37' (5x4)   2:1 Ruotsalainen (Хэйден, Fitzgerald) – 11:20' (5x5)   3:1 Гавриков (Робинсон, Бин) – 20:27' (5x5)   4:1 Бин (Гавриков, Стенлунд) – 36:08' (5x5)   4:2 Mersch (MacInnis, Weissbach) – 42:30' (5x5)   4:3 Peterka (Weissbach) – 57:56' (en)   4:4 Weissbach (Hinostroza, Батчер) – 59:06' (en)   4:5 Quinn – 65:00' (ПБ)
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