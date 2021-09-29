Нападающий «Барыса» Томас переведён в список травмированных игроков

Нападающий «Барыса» Кристиан Томас переведён в список травмированных на сайте КХЛ и пропустит ближайшие матчи команды, сообщает нур-султанский клуб в «Твиттере».



Канадский форвард пополнил «Барыс» перед стартом сезона, а в регулярном чемпионате-2021/2022 провёл восемь матчей, в которых набрал одно очко за результативную передачу.



После 10 игр казахстанский клуб набрал 10 очков и сейчас занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. Команда одержала четыре победы: обыграла «Амур» (3:2), ЦСКА (6:3), «Сибирь» (2:1, ОТ) и «Автомобилист» (5:6, ОТ), но уступила в шести играх: «Салавату Юлаеву» (1:5), «Металлургу» (1:2), «Спартаку» (1:4), рижскому «Динамо» (2:3), «Йокериту» (2:3, Б) и ЦСКА (1:2, ОТ).

В следующем матче «Барыс» встретится с магнитогорским «Металлургом» сегодня, 29 сентября, в 17:00 мск.