Минское «Динамо» обыграло «Нефтехимик», забив трижды при 14 бросках

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.
На 28-й минуте Александр Суворов вывел минчан вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Антон Линдхольм и Илья Усов. Через три минуты 33 секунды забросил шайбу уже Усов, увеличивший преимущество своей команды. По второму очку в матче набрали Александр Суворов и Антон Линдхольм. Третий гол на 56-й минуте забил Тайлер Граовац. На 58-й минуте Данила Попов отыграл одну шайбу.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Отметим, что соотношение бросков — 23/14 в пользу «Нефтехимика»,
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» 3 октября в гостях сыграет с «Сочи». «Нефтехимик» 1 октября встретится с московским «Спартаком».
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