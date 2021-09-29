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Минское «Динамо» обыграло «Нефтехимик», забив трижды при 14 бросках

Минское «Динамо» обыграло «Нефтехимик», забив трижды при 14 бросках
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 сентября 2021, среда. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Суворов (Линдхольм, Усов) – 27:16' (5x5)   2:0 Усов (Суворов, Линдхольм) – 30:49' (5x5)   3:0 Граовац (Бенгтссон, Бек) – 55:17' (5x4)   3:1 Попов (Секстон, Клок) – 57:37' (5x4)

На 28-й минуте Александр Суворов вывел минчан вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Антон Линдхольм и Илья Усов. Через три минуты 33 секунды забросил шайбу уже Усов, увеличивший преимущество своей команды. По второму очку в матче набрали Александр Суворов и Антон Линдхольм. Третий гол на 56-й минуте забил Тайлер Граовац. На 58-й минуте Данила Попов отыграл одну шайбу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что соотношение бросков — 23/14 в пользу «Нефтехимика»,

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» 3 октября в гостях сыграет с «Сочи». «Нефтехимик» 1 октября встретится с московским «Спартаком».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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