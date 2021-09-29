«На разминке бросили в плечо, думал, всё — убьёт». Кателевский — о роли бэкапа «Ак Барса»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский, заявленный на матч с «Йокеритом» (3:4 ОТ) резервным вратарём, подвёл итоги выездной встречи регулярного чемпионата КХЛ.

«Решение заявить меня вратарём было неожиданным, но я готов на всё ради команды. Конечно, было непривычно. Хочется помогать команде на льду, а так просто смотришь встречу со скамейки.



Когда узнал о том, что заявят вратарём? Сказали готовиться, потому что будет мало игроков. Ближе к разминке сказали, что решили меня заявить вторым вратарём — было неожиданно. Первый раз в жизни примерил вратарскую форму? Да, первый. Даже не знал, как её надевать. Спасибо тренеру вратарей, что помогал, экипировка тяжёлая. Вратари — очень сильные люди, так что им всегда надо помогать, им и так тяжело.

Яакко Валкама и шнурки на щитках завязывал? Да, полностью. На разминке пришлось и ловить шайбы, и пропускать. Когда первый бросок попал в плечо, думал, всё — убьёт (улыбается). Чувствовал ли себя обездвиженным во вратарской форме? Да, она очень тяжёлая. Один раз чуть не упал! А если бы упал, то, наверное, без помощи не встал бы. Клюшка у них большая — гитара. Коньки надел свои? Нет, вратарские. Они по размеру подошли, нормально. Раньше уже приходилось по ходу матча надевать другие коньки.

Какие ощущения от ловли шайб ловушкой? Я видел, что шайба летит, и пытался как-то её поймать. А так ни разу не пришлось ловушкой брать. Сколько сейвов сделал за разминку? Один-два, остальное залетело. Что, если бы пришлось выйти в ходе матча? Старался бы выложиться по полной, попытался бы помочь команде», — цитирует Кателевского официальный сайт «Ак Барса».