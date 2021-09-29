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Нападающий «Вашингтона» поделился эмоциями от игры в одном звене с Овечкиным и Кузнецовым

Нападающий «Вашингтона» поделился эмоциями от игры в одном звене с Овечкиным и Кузнецовым
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Энтони Манта поделился впечатлениями от игры в звене с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым.

«Я в восторге от звена в целом. Играть с Ови нереально, и Кузи — такой хороший игрок. Я просто должен играть интенсивно, пытаться выигрывать единоборства, пытаться забрать шайбу, оказывать давление на защитников соперника и создавать потери.

Кузнецов найдёт тебя. Так же было с Бэкстрёмом в прошлом году. Он может найти тебя, где бы ты ни был на льду», — приводит слова Манты RMNB.com.

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», она пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».

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