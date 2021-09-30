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Передача Барбашёва не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Коламбусом»

Передача Барбашёва не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Коламбусом»
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Завершился предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Сент-Луис Блюз». Матч состоялся в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончился победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей дубль оформил Бун Дженнер и ещё по разу забили Дин Кукан, Лиам Фуди и Грегори Хофманн. Российский нападающий Егор Чинахов не отметился результативными действиями. Голкипер Даниил Тарасов пропустил 1 гол и отразил 25 бросков.

За «Сент-Луис» забил Хью МакГинг и Джейк Уолман. Российский нападающий Иван Барбашёв отметился результативной передачей.

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
30 сентября 2021, четверг. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Дженнер – 04:29' (5x5)   2:0 Кукан – 23:16' (5x5)   3:0 Foudy (Бемстрём) – 26:16' (5x5)   3:1 McGing (Томас, Кайру) – 39:25' (5x5)   4:1 Дженнер (Ворачек, Лайне) – 42:20' (5x4)   4:2 Walman (Барбашёв, McGing) – 56:17' (5x4)   5:2 Hofmann (Дженнер, Боквист) – 56:57' (en)
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