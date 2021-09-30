Передача Барбашёва не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Коламбусом»

Завершился предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Сент-Луис Блюз». Матч состоялся в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончился победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей дубль оформил Бун Дженнер и ещё по разу забили Дин Кукан, Лиам Фуди и Грегори Хофманн. Российский нападающий Егор Чинахов не отметился результативными действиями. Голкипер Даниил Тарасов пропустил 1 гол и отразил 25 бросков.

За «Сент-Луис» забил Хью МакГинг и Джейк Уолман. Российский нападающий Иван Барбашёв отметился результативной передачей.

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».