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Станислав Гареев перешёл в «Автомобилист»

Станислав Гареев перешёл в «Автомобилист»
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Защитник Станислав Гареев подписал контракт с «Автомобилистом», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до конца сезона.

В прошедшем сезоне Гареев выступал за «Трактор» и провёл 24 матча в регулярном чемпионате, где набрал одно очко – забил гол. В плей-офф на счету хоккеиста три встречи.

Сообщается, что хоккеист уже присоединился к фарм-клубу екатеринбуржцев с целью набрать форму.

После 12 игр «Автомобилист» набрал 13 очков и занимает пятое место в таблице Восточной конференции. Подопечные Билла Питерса одержали пять побед, ещё три очка набрали, уступив соперникам после овертайма или серии буллитов.

В следующем матче «Автомобилист» встретится с «Металлургом» 1 октября.

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