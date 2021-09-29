Питерс: у «Автомобилиста» есть место под легионера. Смотрим на игроков из НХЛ и Европы

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (2:3).



«Нам не удалось сыграть так, как мы хотели. Команду подвели удаления. У нас есть на выезде проблемы во втором периоде. Похожая ситуация была в матче в Казахстане. Что мешает выступать стабильно? У нас не хватает стабильности на протяжении одного матча. Встреча идёт 60 минут, а мы хорошо смотримся только 40. Остальное время мы нестабильны, и это нам мешает показывать достойный результат. Возможно, нам не хватает концентрации.



Как оценю вратарскую линию? У нас есть свободное место под легионера, нам предстоит принять решение, кого мы видим в команде. Это намного сложнее, чем кажется со стороны. Сейчас сложно найти игрока без контракта в это время года. Мы смотрим на игроков из Европы и НХЛ. И пытаемся понять, кто нам больше нужен: защитник или вратарь», — цитирует Питерса «Горобзор.ру».