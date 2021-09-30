Телегин: после первого периода побежали на ворота, забили важные голы. Всё для вас

Нападающий «Авангарда» Иван Телегин подвел итоги матча регулярного чемпионата с «Сочи» (3:1).
«Хорошая игра, выиграли, так что тут что-то размышлять, обдумывать… Самое главное, что мы вовремя собрались, перевели игру в нашу пользу, правильно сыграли крайние два периода и довольны результатом. Это самое главное.
Первый период? Ножки что-то не бежали, тяжёленькие были, так что первый период нам тяжело дался. А вот после первого разбежались, побежали на ворота, забили важные голы. Всё для вас!
Что обсуждали в раздевалке после первого периода? Так, пара слов. Это уже между нами останется, в раздевалке, но, думаю, это пошло нам на пользу, сами видите!
Все скажут и все думают, что мы сейчас не в лучшей форме находимся. Потому что были игры, когда играли безобразно, проигрывали не то что важные игры, а игры с топовыми соперниками. Самое главное – проходить это всем вместе и выигрывать их. Так что нам есть над чем работать, еще есть время правильно обдумать все и начать играть по-другому.
Что сказать по своей игре? Есть к чему стремиться. Конечно, хорошо, когда ты набираешь очки, забиваешь голы, но самое главное – когда команда играет хорошо, и этого достаточно для тебя. Потому что ты выходишь и полностью отдаешь себя команде. Я считаю, что каждый из нас это должен делать и правильно воспринимать это. Потому что голы и очки – это иногда не важно, а правильно сыграть в обороне, принять правильное решение и сыграть на команду», – цитирует Телегина официальный сайт клуба.
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