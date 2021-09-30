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Иван Николишин подписал контракт с «Амуром»

Иван Николишин подписал контракт с «Амуром»
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Нападающий Иван Николишин подписал контракт с «Амуром», сообщает пресс-служба клуба в официальном «Инстаграме» команды. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один год.

Николишин начал сезон в ВХЛ в составе альметьевского «Нефтяника» и провёл девять матчей, в которых набрал 10 очков: забросил одну шайбу и отдал девять результативных передач. За хабаровчан хоккеист уже дебютировал в победном матче с нижегородским «Торпедо» (4:3, ОТ).

В прошедшем регулярном сезоне хоккеист провёл 59 матчей за «Куньлунь Ред Стар» и набрал в них 23 очка: забил восемь голов и отдал 15 передач.

После 12 матчей хабаровчане набрали семь очков и занимают девятое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

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