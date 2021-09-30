Главный тренер «Торпедо» Немировски прокомментировал поражение в игре с «Амуром»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги матча с «Амуром» (3:4, ОТ).
«Мы неплохо начали матч, забили быстрый гол. Потом удалось увеличить преимущество. Но, когда мы повели 3:1, надо было сыграть попроще. А мы отдали инициативу сопернику и не использовали несколько голевых моментов. В итоге пропустили решающий гол в овертайме.
Игра Тихомирова? Думаю, он сыграл хорошо. В нескольких моментах выручил команду. В эпизоде с решающим голом Тихомиров был закрыт и шайбу не видел.
Когда сможет вернуться в строй нападающий Антон Шенфельд? Скорее всего, выйдет на лед в ближайшее время.
У Кирилла Рассказова есть шанс закрепиться в команде? Да. Но он много времени пропустил, и пока ему тяжело. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Немировски «Матч ТВ».
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