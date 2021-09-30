И. Петров: Назаров – антикризисный тренер, он находит сильные качества у любого игрока

Известный тренер Игорь Петров поделился мнением о назначении Андрея Назарова главным тренером «Сочи».



«Конечно, хочу поздравить Андрея Викторовича с назначением. Это опытный и многое повидавший специалист, антикризисный тренер. Решение о его назначении в хоккейный клуб «Сочи» абсолютно логичное и правильное. Назарову не привыкать к сложным ситуациям, он всегда справлялся с ними и достоинством из них выходил.



Знаю Назарова как человека, умеющего работать с молодёжью. Он находит сильные качества у любого игрока, раскрыл много молодых ребят, которые заиграли именно под началом Назарова. Желаю коллеге удачного сезона, чтобы всё сложилось и получилось, а сочинцы поскорее вышли из игрового кризиса», — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.