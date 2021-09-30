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И. Петров: Назаров – антикризисный тренер, он находит сильные качества у любого игрока

И. Петров: Назаров – антикризисный тренер, он находит сильные качества у любого игрока
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Известный тренер Игорь Петров поделился мнением о назначении Андрея Назарова главным тренером «Сочи».

«Конечно, хочу поздравить Андрея Викторовича с назначением. Это опытный и многое повидавший специалист, антикризисный тренер. Решение о его назначении в хоккейный клуб «Сочи» абсолютно логичное и правильное. Назарову не привыкать к сложным ситуациям, он всегда справлялся с ними и достоинством из них выходил.

Знаю Назарова как человека, умеющего работать с молодёжью. Он находит сильные качества у любого игрока, раскрыл много молодых ребят, которые заиграли именно под началом Назарова. Желаю коллеге удачного сезона, чтобы всё сложилось и получилось, а сочинцы поскорее вышли из игрового кризиса», — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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