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Кудашов — о 5:3 с «Куньлунем»: двоякое впечатление от игры. Главное, что выиграли

Кудашов — о 5:3 с «Куньлунем»: двоякое впечатление от игры. Главное, что выиграли
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (5:3).

«Плохое начало в сегодняшней игре, дали большой гандикап сопернику, но отыгрались и, начиная со второго периода, включили скорости и стали играть более или менее правильно. Заработали удаления, использовали их.

Но все равно игра оставила двоякое впечатление, потому что достаточно плохих моментов было. Самое главное, что выиграли сегодня, нашли в себе силы, концовку сыграли нормально. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, которые сегодня были на матче, спасибо им огромное за то, что они всегда нас поддерживают», — приводит слова Кудашова официальный сайт «Динамо».

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