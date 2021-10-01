«Ванкувер» подпишет новые контракты с Хьюзом на $ 46,5 млн и Петтерссоном на $ 23,1 млн

Инсайдер TSN Даррен Дрегер поделился информацией о переговорах «Ванкувер Кэнакс» о контрактах с защитником Куинном Хьюзом и нападающим Элиасом Петтерссоном.
«Срок контракта Хьюза составит 6 лет, Петтерссона – 3 года. Стороны продолжают работать над финальными деталями, прежде чем подписать контракт», – написал Дрегер в «Твиттере».
Сообщается, что кэпхит Хьюза может составить $ 7,75 млн (общая сумма контракта – $ 46,5 млн), Петтерссона – $ 7,7 млн (общая зарплата – $ 23,1 млн).
Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».
«Ванкувер» первый матч в сезоне проведёт 14 октября в гостях с «Эдмонтоном».
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