Крылов: «Авангард» уже готовился к матчу с «Вегасом», но пандемия разрушила планы

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о возможности проведения матча с клубом Национальной хоккейной лиги.
«Матч «Авангарда» с клубом НХЛ очень даже возможен. Но есть пандемия, она не закончилась, и трудно прогнозировать. Мы уже готовились к матчу с «Вегасом», но такая ситуация сложилась. Почему именно «Вегас»? Как-то мы друг друга нашли, когда обменивались мнениями о том, куда движется хоккей. Решили на этой синергии сыграть два матча. Показывали рендеры нашей арены, хотели сыграть на открытии стадиона, но пандемия разрушила планы. Но мы в контакте до сих пор», — сказал Крылов в эфире клубного ТВ.
Напомним, «Авангард» после 10 матчей в регулярном сезоне КХЛ-2021/2022 занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 12 очков.
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