Метсола, Пашнин, Шипачёв и Рашевский — в числе лучших игроков КХЛ в сентябре

Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов сентября в четырёх номинациях.
Как сообщает официальный сайт КХЛ, лучшим вратарём месяца в третий раз в карьере был признан Юха Метсола («Салават Юлаев»), одержавший с командой семь побед в восьми матчах сентября. В игре с минским «Динамо» (1:0) Метсола сыграл на ноль. По его воротам было нанесено 207 бросков (25,9 в среднем за игру, из которых он отразил 94,69%). Коэффициент надёжности составил 1,38.
Лучшим защитником месяца во второй раз в карьере был признан Михаил Пашнин («Металлург»), одержавший с командой 10 побед в 11 встречах. На счету Пашнина 7 (0+7) очков, он завершил всего одну игру с отрицательным показателем полезности при общем значении «+14» (лучший показатель в лиге). Пашнин совершил 31 силовой приём, заблокировал шесть бросков.
Лучшим нападающим месяца в шестой раз в карьере был признан Вадим Шипачёв («Динамо» Москва), одержавший с командой 10 побед в 11 матчах. На счету Шипачёва 26 (9+17) очков, показатель полезности составил «+4», во всех играх сезона капитан «Динамо» набирал очки и установил рекорд лиги по результативности в первый месяц регулярного чемпионата. Шипачёв сделал три дубля, совершил шесть силовых приемов, заблокировал четыре броска, и трижды на нём нарушали правила.
Лучшим новичком впервые в карьере был признан Дмитрий Рашевский («Динамо» Москва), одержавший с командой 10 побед в 11 играх. На счету Рашевского 13 (8+5) очков, форвард завершил всего один матч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+10». Рашевский в среднем проводил на льду 13 минут и 54 секунды, совершил 10 силовых приёмов, заблокировал четыре броска, и дважды на нём нарушали правила.
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