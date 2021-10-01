Крылов: агент Чинахова развёл «Авангард». А Егор — ребёнок, к нему вопросов нет

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал об уходе из клуба Егора Чинахова.



«Закрыта ли дверь в «Авангард» для Егора Чинахова? Когда он принял предложение «Коламбуса», на вашем официальном сайте было заявление, что в случае неудачи в НХЛ ему места нет. По крайней мере, в этом сезоне.



Заявление делал генменеджер – ему подтверждать эти слова. Я свою позицию сообщал: в начале сезона Егор Чинахов приехал ко мне с агентом. У нас состоялся мужской разговор, стороны должны были выполнить обязательства. Я слово сдержал, та сторона нет. И поэтому я сказал на «Матч ТВ», что для меня теперь такого агента не существует. Для меня в бизнесе главное – выполнение обязательств. Чинахов – ребёнок, находящийся под давлением агента, к нему у меня вопросов нет. Договорённость простая: мы даём Егору играть, а он продлевает контракт на сезон. Агент кормил завтраками, в итоге подписал Егора в «Коламбус». Как говорят на улице, развёл», — сказал Крылов в эфире клубного ТВ.